Металіст переграв Ворсклу у гольовій перестрілці в УПЛ: відеоогляд матчу

Металіст та Ворскла 15 жовтня зіграли у 7-му турі УПЛ. Команди видали надрезультативний матч, у якому перемогу святкував харківський клуб.

Металіст – Ворскла 3:2

Голи: Прядун, 44, 56, Каплієнко, 49 – Кравчук, 54, Марлісон, 80

Першого голу довелось чекати довгі 44 хвилини. Романюк зробив закидання у штрафний майданчик Ворскли. Різник невдало зіграв на виході, відпустив м'яч із рук. Прядун, який вже падав встиг дістатись до м'яча та відправити його у сітку воріт полтавського клубу. Ось так рахунок зустрічі було відкрито 1:0, пише 24 канал.

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Голкіпер Ворскли розводив руками та сигналізував головному арбітру матчу про фол. Але той не скасував взяття воріт.

Відео голу Прядуна

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку господарів.

15-хвилинний відрочинок пішо на користь обидвом командам.

Не встиг коментатор зустрічі оголосити склади команд, як харків'яни подвоїли свою перевагу на табло 2:0. Металіст перехопив передачу. Прядун прострілив у штрафний на Каплієнка, який в один дотик засмутив Різника. Прядун до гола додав ще й результативний асист.

Відео м'яча Каплієнка

П'ять хвилин знадобилось гостям, щоб відквитати один м'яч. На 54-й хвилині Кравчук завдяки рикошету від гравця Металіста скоротив відставання 2:1.

Як Кравчук забив перший гол Ворскли: дивіться відео

Але надія уболівальників полтавського клубу згасла за дві хвилини. Вже на 56-й Металіст знову збільшив свою перевагу до двох голів.

Металіст швидко розіграв вкидання з ауту. Захисник Ворскли повністю провалився та відпустив Прядуна віч-на-віч зі своїм голкіпером. Максим легко обіграв воротаря та відправив м'яч вже у порожні ворота – 3:1.

Відео другого голу Прядуна

Наприкінці зустрічі Ворскла знову скоротила відставання до гола. Марлісон красиво грудьми обробив передачу у штрафний Металіста та впритул розстріляв воротаря харків'ян 3:2.

Відео голу Марлісона

Металіст зумів втримати перемогу над Ворсклою 3:2.