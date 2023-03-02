Аби впевнено почуватись ззаду: Металіст підписав двох іноземних захисників
Джерело:Офіційний сайт УПЛ
Харківський колектив продовжує активно працювати на трансферному ринку. Схоже, що у Металіста в пріоритеті іноземні футболісти.
Харківський клуб підсилився бразильським захисником Мішелсом Валенсіо Самуелем та французьким фулбеком Малумандсоко Паті Алондо. Футболісти дістались Металісту задарма.
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Укріпляють захист
Обидвох гравців харківський колектив зміг підписати в якості вільних агентів. Самуель перебрався до України з бразильського Сан-Жозе. 23-річний оборонець підписав контракт з Металістом до червня 2026-го року і виступатиме в команді під 28-им номером. Самуель номінально закриває позицію правого захисника, проте при потребі може вийти на поле і в ролі опорного півзахисника.
Француз Паті останні два роки виступав у другому дивізіоні Греції за Аполон Понту. Взагалі 22-річний гравець – вихованець французького Канна, проте за основну команду йому зіграти не вдалось. Паті підписав контракт з харків'янами до червня 2024-го року і виступатиме під 3-ім номером. Француз на полі закриває позицію центрального захисника, а також може сміло відіграти опорного півзахисника.
Харківський колектив перед другою частиною УПЛ
- У зимове міжсезоння Металіст представив нового головного тренера команди.
- Також "жовто-сині" віддали двох своїх провідних гравців лідеру чемпіонату України.
- Харківський колектив завершив першу частину УПЛ на 11-ій сходинці, маючи в активі 16 очок.