Металіст офіційно підписав найкращого бомбардира чемпіонату Бразилії: фото
Джерело:ФК Металіст
Металіст представив бразильського форварда Матеуса Пейшото. Гравець вже провів перше тренування з командою.
Саме цього футболіста мав на увазі президент харківської команди Олександр Ярославський, коли обіцяв уболівальникам "суперфорварда".
Дивіться також Без Роналду та Мессі: УЄФА назвала претендентів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів
Сума трансферу склала 150 тисяч євро. Дебютувати бразилець може вже 14 серпня в матчі проти донецького Олімпіка.
Що відомо про Пейшото
Пейшото перейшов у Металіст з клубу Ред Булл Брагантіно. Новий сезон він починав в оренді в клубі Жувентуде. В його активі 7 голів в 12 матчах за Жувентуде. Пейшото очолював список бомбардирів чемпіонату Бразилії.
Матеус Пейшото став третім бразильцем у складі Металіста після захисника Маілтона і вінгера Жо.