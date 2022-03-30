Легенда збірної буде тренуватись з Металістом

Харківський клуб не повернувся в Україну через війну, тому продовжує тренувальні збори у Туреччині. Металіст запросив у розташування команди гравців збірної України, яким потрібна тренувальна та ігрова практика під час перерви.

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Із харків'янами вже тренується захисник Ярослав Ракіцький, який розірвав контракт із Зенітом після того, як Росія напала на його рідну Україну.

За словами віцепрезидента клубу Євгена Краснікова, до команди також доєднається легенда футболу із Шахтаря Андрій.

Нагадаємо, що першу частину сезону Металіст закінчив на вершині турнірної таблиці Першої ліги України.