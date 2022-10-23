Металіст 1925 призначив тандем головних тренерів: команду очолив легенда харківського клубу

Харківський Металіст 1925 визначився з тренерським штабом, який готуватиме команду до наступних матчів. Виконуючим обов'язків головного тренера буде Едмар.

В суботу, 22 жовтня, Металіст 1925 неочікувано оголосив про призупинку співпраці з тренерським штабом на чолі з Валерієм Кривенцовим. А вже на наступний день офіційно оголосили, що обов'язки головного тренера Металіст 1925 виконуватиме Едмар. Це колишній гравець харківського клубу, що також виступав і за збірну України після зміни громадянства.

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Едмар розпочав кар'єру в Україні в складі сімферопольської Таврії у 2003 році. У 2007 році він перейшов до складу харківського Металіста. У березні 2011 року Едмар прийняв українське громадянство, а вже у липні цього року отримав виклик до національної збірної України. Загалом за збірну України зіграв 15 матчів, відзначившись одним забитим голом. Також в кар'єрі Едмара були Дніпро, харківський Металіст 1925 та аматорський клуб з США Бока-Ратон.

Разом з Едмаром дует тренерів команди складе ще один ексфутболіст клубу – Олег Голодюк.

Саме Едмар та Голодюк готували Металіст 1925 до матчу проти Руху, який команди зіграють в неділю, 23 жовтня. Тож вони керуватимуть діями команди на футбольному полі.