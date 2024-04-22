Фантастичний гол Черненка не приніс Оболоні перемоги над Металістом 1925: відеоогляд

Відбувся другий матч понеділка, 22 квітня, у рамках 25-го туру УПЛ-2023/2024. Металіст 1925 приймав Оболонь.

Металіст 1925 – Оболонь 1:1

Голи: Сидоров, 65 – Черненко, 9

Вже у старті 10 хвилин гості шокували господарів швидким голом. На 9-й хвилині Черненко наважився на дальній удар, який перетворився у неймовірний гол. Голкіпер харківського клубу Мозіль не зумів врятувати команду від пропущеного м'яча, інформує 24 Канал.

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Оболонь повела у рахунку 0:1.

До перерви гострішими були харків'яни, але жоден із трьох ударів у ствір воріт не втілився у гол. Гол Черненка став єдиним пострілом у рамку володінь Мозіля. 100-відсоткову реалізацію показали гості у першому таймі.

У другій частині гри команда Скрипника продовжувала тиснути на ворота гостей. На 65-й хвилині Сидоров головою замкнув передачу з флангу від Жичикова та повернув Металіст 1925 у гру – 1:1.

Як не старались команди, але нічийний результат змінити на табло не вдалось. Металіст 1925 та Оболонь розійшлись миром на стадіоні Лівого берега 1:1. Цей результат, аж ніяк, не влаштовує обидва колективи.

Після цієї нічиї харків'яни набрали вже 19 балів та йдуть на передостанньому 15-му місці турнірної таблиці УПЛ. Гірші справи лише у Минаю, який у цьому турі розписав нічию із Рухом 1:1.

Відео обох голів у матчі Металіст 1925 – Оболонь

В Оболоні теж результати у цьому сезоні йдуть непросто – 21 пункт та 13-та позиція. "Пивовари" йдуть у зоні плей-оф на виліт у Першу лігу.