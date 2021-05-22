Метал там рветься, ми всі трусимося вже – і я, і Ахметов, – Ігор Суркіс

Президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв'ю Володимиру Звєрову прокоментував відродження харківського Металіста, який зараз грає у Другій лізі під назвою Метал.
Як відомо, Метал достроково посів перше місце у Другій лізі групи Б і вийшов у Першу лігу.
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"Зараз у футбол повертається Олександр Владиленович Ярославський. І ми його не боїмося, а чекаємо. І чим швидше він повернеться, тим український футбол стане цікавішим", – сказав Суркіс.
Україна – футбольна країна, і слава Богу, що ми прийшли до того формату, який був раніше (16 команд, – ред.). Боротьба буде йти у верхній частині турнірної таблиці, у нижній, два клуби вилітають, два клуби виходять в Прем'єр-лігу. Метал там рветься, ми всі трусимось вже – і я, і Рінат Леонідович,
– усміхнено заявив президент Динамо.
Що відомо про Ярославського й Металіст
- Ярославський був президентом Металіста з 2005-го до 2012 року. Олігарх придбав клуб, коли той виступав у Першій лізі. З Ярославським команда пройшла шлях до Ліги Європи та ставала срібним призером УПЛ
- За участі Ярославського у Харкові відбудували футбольну інфраструктуру та провели реконструкцію стадіону Металіст. У 2012 році арена приймала матчі Євро-2012.
- У 2012 році Ярославський продав Металіст наближеному до колишнього президента України Віктора Януковича олігарху Курченку. Той після Революції гідності втік до Росії та припинив фінансування клубу.
- Курченко відмовився продавати Металіст.