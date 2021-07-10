Суцільні збитки: Мессі втрачає щодня по 100 тисяч євро після того, як покинув Барселону

Найкращий футболіст світу Ліонель Мессі зіткнувся з фінансовими проблемами після того, як офіційно перестав бути гравцем Барселони. У зіркового аргентинця та іспанського клубу завершився контракт.

Мессі вже втратив 1 мільйон євро

Французьке видання L'Équipe підрахувало, що аргентинець втрачає 100 тисяч євро кожен день після того, як став вільним агентом.

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Термін контракту Мессі з Барселоною закінчився 30 червня. Відтак, за 10 днів Мессі вже втратив 1 мільйон євро.

За попереднім контрактом Мессі отримував близько 139 мільйонів євро в рік до сплати податків. Після сплати податків – близько 75 мільйонів євро в рік.

L'Équipe пише, що жоден зі спонсорів Ліонеля не зупинив з ним співпрацю через невизначеність з його майбутнім.

Мессі вільний агент: що відомо