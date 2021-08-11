Мессі вийшов до фанатів ПСЖ, які ледь не збожеволіли від Лео: відео

Французький ПСЖ представив Ліонеля Мессі як свого нового футболіста. Аргентинець вийшов до вболівальників, які ледь не зійшли з розуму, коли побачили Лео.

Мессі отримав теплий прийом у Парижі

34-річний Мессі після пресконференції з президентом парижан Нассером Аль-Хелайфі на стадіоні "Парк де Пренс" вийшов до фанатів.

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Біля стадіону зібралося багато вболівальників ПСЖ, які прийшли подивитися представлення аргентинця на великому екрані.

Коли Мессі вийшов до фанатів, вони зустріли його піротехнікою та гучними криками. Ліонель ледь не знітився та подякував за теплий прийом.

Також Мессі одягнув шалик французького клубу.