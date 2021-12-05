Мессі виграв "Золотий м'яч" завдяки голосам у Південній Америці, Азії та Океанії

France Football опублікував повні підсумки голосування "Золотого м'яча". У 2021 році нагороду всьоме виграв Ліонель Мессі, що обурило багатьох фанатів. Очікувалося, що премія дістанеться Роберту Левандовському.

Як Мессі обігнав Левандовського

Переможця "Золотого м'яча" визначали журналісти з усього світу. Нападнику Баварії Роберту Левандовському вдалося стати найкращим лише на двох континентах.

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Від європейських журналістів Левандовський отримав перше місце, набравши 209 балів. Друге місце у Європі віддали півзахиснику Челсі Жоржинью (166), а третє – Мессі (161).

Окрім Європи, тільки журналісти з Африки поставили Левандовського на перше місце.

Аргентинець виграв "Золотий м'яч" завдяки тому, що став першим за підсумками голосування журналістів з Південної Америки, Азії, Океанії та країн, що входять до КОНКАКАФу.



France Football опублікував підсумки голосування "Золотого м'яча" / Фото facebook.com/footballuatv



France Football опублікував підсумки голосування "Золотого м'яча" / Фото facebook.com/footballuatv



France Football опублікував підсумки голосування "Золотого м'яча" / Фото facebook.com/footballuatv



France Football опублікував підсумки голосування "Золотого м'яча" / Фото facebook.com/footballuatv



France Football опублікував підсумки голосування "Золотого м'яча" / Фото facebook.com/footballuatv

Мессі виграв "Золотий м'яч"