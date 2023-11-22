Мессі не зіграє проти Роналду: Інтер Маямі спростував інформацію про участь в турнірі

В Саудівській Аравії хочуть провести турнір, де один проти одного мали б зіграти два найкращі гравці XXI століття - Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Але клуб аргентинця спростував інформацію про свою участь.

Інформацію про проведення турніру за участі команд Інтер Маямі, Аль-Наср та Аль-Хіляль поширив керівник головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх. Це все мало б відбутися в лютому 2024 року в рамках Riyadh Season Cup, а матч Мессі проти Роналду навіть отримав назву "Останній танець".

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Однак в Інтер Маямі спростували інформацію про те, що вони погодилися взяти участь в цьому турнірі. В офіційній заяві клубу йдеться про те, що ця інформація є неточною. також заявили, що власник клубу Хоре Мас не робив жодних коментарів з цього приводу, як це вказано в релізі, що поширив Туркі Аль аш-Шейх. Правда згодом це повідомлення прибрали з офіційного сайту клубу.

Варто нагадати, що саме в Саудівській Аравії востаннє один проти одного і зіграли Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Це відбулося 19 січня 2023 року в Ер-Ріяді. Тоді аргентинець ще виступав за французький ПСЖ. І команда відправилася на матч, де їх суперниками були футболісти Аль-Насра та Аль-Хіляля. Гра закінчилася з рахунком 5:4 на користь ПСЖ. Тоді Мессі відкрив рахунок в зустрічі, Роналду оформив дубль, а Неймар не реалізував пенальті. Зараз бразилець є гравцем Аль-Хіляль, але через травму не зіграє до кінця сезону.