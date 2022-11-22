Один із головних фаворитів Мундіалю в Катарі збірна Аргентини зазнала поразки на старті турніру від Саудівської Аравії (1:2).
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Лідер аргентинців Ліонель Мессі відзначився голом у ворота Саудівської Аравії, але ця подія стала малою втіхою для зірки світового футболу.
Після матчу аргентинець прокоментував фіаско своєї команди. За словами Лео, у гравців "альбіселесте" не було недооцінки суперника.
"Ми знали, що Саудівська Аравія – команда з хорошими гравцями, яка добре рухає м'яч та вміє тримати лінію.
Немає жодних виправдань. Це сильна група, нам це вже довели. Це ситуація, з якою нам не доводилося мати справу вже дуже тривалий час", – зазначив Мессі.
Проте капітан аргентинців не впадає у відчай і сподівається, що йому разом з партнерами по команді під силу виправити ситуацію.
Це важкий удар для всіх – ми не очікували такого старту. Але на все є свої причини. Маємо бути готовими до того, що на нас очікує. Ми мусимо перемагати, все залежить від нас,
– резюмував Лео.
Зазначимо, що поразка від Саудівської Аравії перервала безпрограшну серію збірної Аргентини, яка тривала 36 матчів.
Довести, що програш від "орлів пустелі" був випадковістю, Мессі з компанією зможе вже 26 листопада, коли відбудеться матч другого туру Аргентина – Мексика.