Вже на старт матчу Ліонель Мессі із пенальті вивів Аргентину уперед. Перша частина зустрічі була під повним контролем аргентинців та з великою кількістю голів, чого не було видно на табло. Лише 1:0 на користь Аргентини, пише 24 канал.

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Феєрверк голів із офсайдів

А все через те, що у трьох епізодах були зафіксовані офсайди. Дуже багато роботи було у лайнсмена у перші 45 хвилин.

Спершу Мессі, а потім двічі Мартінес забивали з положення поза грою. Слід відзначити передачу від Папу Гомеса у першому епізоді з Лаутаро. На цей пас можна дивитись вічно.

7 офсайдів у першому таймі самі про себе говорять.

Зверніть увагу! Станом на 57-му хвилину матчу Саудівська Аравія вже перемагає з рахунком 1:2 завдяки двом голам на початку другого тайму.