Місця вистачить усім: Мессі придбав розкішний дім на березі Атлантичного океану

Аргентинська суперзірка Інтер Маямі Ліонель Мессі нарешті обрав житло, де буде проживати його сім'я. Нові апартаменти обійшлися форварду в кругленьку сумму.

Ліонель Мессі влітку покинув ПСЖ, де почувався не зовсім комфортно, та перебрався в Інтер Маямі. В новому клубі аргентинець одразу став лідером команди, здобувши перший трофей разом з "чаплями".

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Щоб остаточно освоїтися в США, Мессі придбав особняк у курортному містечку Форт-Лодердейлі. Нова оселя Лео знаходиться на березі океану та має доступ до двох причалів. Взагалі місто славиться своїми пляжами та користується популярністю серед туристів.

Будинок Мессі має вісім спалень, тренажерний зал, кімната СПА, а також басейн. Загальна площа будинку складає 975 квадратних метрів. Він був збудований у 1988 році, а у 2000-му був розширений.

Особняк Мессі у Флориді / COMPASS FLORIDA LLC

Поруч з особняком знаходиться тренувальна база Інтер Маямі, а у 8 кілометрах стадіон "Драйв Пінк".

Це все задоволення обійшлося аргентинцю у 10,8 мільйона доларів. Нагадаємо, що річна зарплата Мессі в Інтер Маямі становить 50-60 мільйонів доларів на рік.