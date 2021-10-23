Фанати отримали попередження і матч таки зіграли

Поєдинок між Сент-Етьєном та Анже в рамках 11-го туру Ліги 1 розпочався на годину пізніше, аніж було заплановано. Причина у фанатах Сент-Етьєна.

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Ультрас господарів поля вирішили влаштувати акцію протесту. Фанати протестували проти ситуації у клубі та тренера Клода Пюеля.

Після 11 турів у Лізі 1 команда набрала тільки 5 очок та посідає останнє місце.

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Фанати Сент-Етьєне закидали поле фаєрами і пропали діри в сітці воріт. Через те, що сітка воріт була пошкоджена, початок матчу затягнувся. Співробітникам стадіону довелося зв'язати сітку воріт.

Головний арбітр матчу Антоні Готьє вивів команди з поля. Поєдинок продовжився через годину. Фанатів попередили, що заворушення спричинять скасування матчу.

Сент-Етьєн спробує покращити своє турнірне становище вже 30 жовтня. Команда на виїзді зустрінеться з Мецом, який набрав всього 6 очок за 10 поєдинків.