Маямі – не кінцева зупинка: стало відомо, куди перейде Мессі після виступів у США

Ліонель Мессі після закінчення контракту із ПСЖ перейшов до MLS, де виступає разом із Сергієм Кривцовим. Проте аргентинець збирається закінчувати кар'єру не у Північній Америці.

Ліонель Мессі влітку 2023 року підписав контракт із Інтер Маямі до кінця 2025 року. Здавалося, що цей клуб стане останнім у його кар'єрі, адже аргентинцю буде вже 38 років після закінчення угоди, проте це не так.

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Мессі закінчить кар'єру там, де й починав

За інформацією джерела, капітан збірної Аргентини повернеться у рідний клуб, і це не Барселона. Ліонель хоче закічити кар'єру там, де розпочинав футбольний шлях у дитинстві та грав у період з 8 до 13 років.

Володар 7 "Золотих м'ячів" має перейти в аргентинський Ньюеллс Олд Бойз у статусі вільного агента після закінчення сезону-2025 у США. Саме з цього клубу легендарний футболіст перейшов у Барселону, де вписав своє ім'я золотими літерами в історію футболу.

Зазначимо, що у цьому сезоні 36-річний Ліонель Мессі провів 12 матчів за клуб Девіда Бекхема, у яких він забив 11 голів та віддав 5 асистів. З появою аргентинця Інтер Маямі зміг перервати 6-матчеву безвиграшну серію та зі старту здобув перший титул в історії – Кубок ліги.