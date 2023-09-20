Мессі передав свою ігрову футболку зі збірної Аргентини у фонд на підтримку України

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі вирішив пожертвувати свою ігрову футболку на підтримку України.

Історію про цю підтримку розповів Сергій Кривцов. Український футболіст виступає з Мессі в одній команді – американському Інтер Маямі.

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"Знаю, що Лео вже передав свою ігрову футболку зі збірною Аргентини у фонд United24. Розмовляв із Серхіо. Звичайно, немає такого, що вони просять показати мене якесь відео із передової чи танкові бої. Розпитують про ситуацію, всі співчувають", – розповів про ситуацію в клубі Сергій Кривцов.

При цьому він відзначив, що багато хто в клубі знають про війну в Україні. І підтримували українців ще до його приходу в команду.

Окрім того, в клубі, коли дізналися, що Кривцов купив квитки для українських біженців на гру, сказали, що він може за них не платити. Натомість вони за допомогою одного з благодійних фондів Florida for Ukraine запросили дітей та їхніх батьків на гру.

"Діти розвертали лого перед матчем, їм зробили активності з аніматорами, вечерю на стадіоні. Потім вони спустилися на поле, ми зробили з ними фотографії. Частину коштів від проданих квитків було відправлено до цього фонду", – розповів Сергій Кривцов.

Варто відзначити, що Мессі у 2022 році зі збірною Аргентини став чемпіоном світу. І саме в цьому статусі він проводить матчі за збірну Аргентини.

Сергій Кривцов став гравцем Інтер Маямі в січні 2023 року. Мессі приєднався до цього клубу 16 липня 2023 року. Однак дебютував за нову команду він лише 22 липня. І забивав у перших семи поспіль матчах за команду – 10 голів. Однак останні два матчі команди він пропустив через травму.