Клубна ікона: фани Інтера завчасно покинули стадіон після заміни Мессі – демонстративне відео

Ліонель Мессі не зумів дограти матч регулярного чемпіонату МЛС між Інтер Маямі та Торонто. Зірковий капітан команди отримав травму у першому таймі.

Аргентинець відіграв лише 36 хвилин та покинув поле через дискомфорт у м'язах. Замість Мессі у складі Інтера з'явився майбутній герой протистояння Роберт Тейлор, який оформив дубль і віддав асист у грі проти Торонто.

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Немає Мессі – немає підтримки

Ліонель пробув лише декілька хвилин на лаві запасних та пішов у підтрибунне приміщення. Разом із ним трибуни арени покинули й уболівальники Інтера. Схоже, що фани клубу з Маямі приходять на стадіон лише заради гри чемпіона світу-2022.

На відео видно, як глядачі вже на 39-й хвилині першого тайму йдуть зі своїх місць.

Фани покинули стадіон після заміни Мессі: дивіться відео\

Це вже далеко не перша подібна реакція уболівальників на заміну Ліонеля. Раніше ідентичний момент був у поєдинку проти Атланти Юнайтед (4:0).

Однак ті, хто завчасно покинув арену, пропустили перемогу своєї команди. Адже Лео покинув поле за рахунку 0:0. Після чого "полетіли" голи у ворота Торонто. Відзначимо, що за дні хвилини до заміни Мессі поле покинув інший зірковий футболіст Жорді Альба, який теж зазнав пошкодження.

Через ці травми обидва зіркові футболісти Інтера можуть пропустити найближчі поєдинки команди, зокрема не зіграти у фіналі Відкритого кубка США проти Динамо Х'юстон (28 вересня).