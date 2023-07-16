На шляху до поставленої мети: Мессі дав перший коментар у статусі одноклубника Кривцова

Легендарний Ліонель Мессі продовжить кар'єру в американській MLS. Аргентинець підписав контракт з Інтер Маямі та був офіційно представлений клубом.

15 липня, Інтер Маямі офіційно оголосив про підписання контракту з капітаном збірної Аргентини. Очікується, що футболіст приєднається до команди найближчими днями.

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В очікуванні дебюту

Угода із клубом MLS діятиме до 2025 року. Після підписання контракту відбулася презентація семиразового володаря Золотого м'яча. Ліонель Мессі виступив із привітальною промовою, у якій розповів про свою мотивацію після переїзду до США:

Я дуже радий розпочати наступний крок своєї кар'єри в Інтер Маямі та Сполучених Штатах. Це фантастична нагода, і разом ми продовжимо будувати цей чудовий проект. Ідея полягає в тому, щоб працювати разом для досягнення поставленої мети. І я дуже хочу почати допомагати тут, у моєму новому домі.

Дивіться відео з презентації Мессі

Власник клубу Інтер Маямі Хорхе Мас також дуже щасливий цьому підписанню та впевнений, що тепер його клуб буде обговорюватися на всій планеті, а це саме те, що допоможе розвиватися футболу в США.

"Для мене велика честь вітати Лео Мессі та його родину в їхньому новому будинку. У 2018 році ми пообіцяли побудувати амбітний клуб, який привабить найкращих гравців з усього світу. Клуб, який змінить глобальне уявлення про футбол у Сполучених Штатах і гарантує, що де б не обговорювався футбол, ваш Інтер Маямі буде частиною розмови. Сердечно дякую нашим фанатам, які ніколи не переставали вірити. Разом ми продовжимо втілювати мрії у реальність", – зазначив Хорхе Мас.

Також на презентації взяв слово співвласник клубу Девід Бекхем, який розповів про реалізацію своєї мрії, шлях до якої розпочався 10 років тому, та впевнений, що це підписання відіграє велику роль у розвитку фуболу в Америці:

Десять років тому, коли я почав свій шлях зі створення нової команди в Маямі, я сказав, що мрію привезти до цього дивовижного міста найвидатніших гравців світу. Гравців, які поділяють мої амбіції, які були, коли я приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі, щоб допомогти розвитку футболу в США та створити спадщину для наступного покоління у цьому виді спорту, який ми так любимо. Сьогодні ця мрія здійснилася. Я дуже пишаюся тим, що гравець рівня Лео приєднується до нашого клубу. Я радий вітати хорошого друга, чудову людину та її прекрасну родину, які приєдналися до нашої спільноти Інтер Маямі. Наступний етап нашої пригоди ропочинається тут, і я не можу дочекатися, коли Лео вийде на поле.

Інтер Маямі на момент підписання Мессі посідає останнє 15 місце у турнірній таблиці Східної конференції MLS. До зони плей-офф команду відділяє 12 очок.