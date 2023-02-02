Мессі обійшов Роналду за голами в топових чемпіонатах

Ліонель Мессі забив свій черговий гол за ПСЖ - у ворота Монпельє в чемпіонаті Франції. Це його 697 гол на клубному рівні.

Мессі допоміг перемогти ПСЖ на виїзді, забивши один з трьох голів парижан в матчі чемпіонату Франції. Завдяки цьому голу Мессі зумів обійти свого одвічного суперника Кріштіану Роналду за кількість голів, які він забив за команди з топ-5 чемпіонів Європи. Тепер у Мессі 697 таких голів, а в Роналду – 696.

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Для цього показника Мессі знадобилося 835 матчів. У той час як Роналду свої 696 голів забив за 919 матчів.

Варто відзначити, що аналітики врахували лише голи за команди з топ-5 чемпіонатів Європи – Англії, Іспанії, Німеччини, Італії та Франції. Натомість на клубному рівні загалом в Роналду 701 гол, і він і надалі випереджає Мессі. Але п'ять голів він забив за Спортінг, який виступає в чемпіонаті Португалії, і який не входить в цю п'ятірку. Мессі ж всю свою кар'єру провів в Іспанії та Франції.

При цьому свій 700-й гол на клубному рівні Роналду забив у ворота Евертона, за який виступає українець Віталій Миколенко. А 701-й – у ворота молдавського Шерифа, які захищав українець Максим Коваль. Йому ж Роналду забив і свій перший гол в Лізі Європи.

Відеоогляд матчу Монпельє – ПСЖ з голом Мессі