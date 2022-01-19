Мессі не потрапив до заявки збірної Аргентини на матчі відбору на чемпіонат світу

Ліонель Мессі пропустить два матчі збірної Аргентини у відборі на чемпіонат світу. Нападник не отримав виклику до головної команди країни.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні викликав на два матчі команди 27 гравців. Поза заявкою опинився капітан команди Ліонель Мессі.

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Ще на початку січня була інформація, що Скалоні поспілкувався з Мессі, де запропонував йому пропустити цей збір. Це було зроблено після того, як форвард переніс коронавірус та відновлювався після інфекції.

Збірна Аргентини зіграє два матчі відбору на чемпіонату світу 2022 – проти Чилі (28 січня) та Колумбії (2 лютого). При цьому що команда вже гарантувала потрапляння на Мундіаль, як і збірна Бразилії.

В березні на аргентинців очікує ще два матчі – проти Венесуели вдома (24 березня) та Еквадору на виїзді (29 березня).

Мессі ж поки продовжує відновлення. У 2022 році він поки не зіграв жодного матчу.