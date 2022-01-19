Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні викликав на два матчі команди 27 гравців. Поза заявкою опинився капітан команди Ліонель Мессі.

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Ще на початку січня була інформація, що Скалоні поспілкувався з Мессі, де запропонував йому пропустити цей збір. Це було зроблено після того, як форвард переніс коронавірус та відновлювався після інфекції.

Збірна Аргентини зіграє два матчі відбору на чемпіонату світу 2022 – проти Чилі (28 січня) та Колумбії (2 лютого). При цьому що команда вже гарантувала потрапляння на Мундіаль, як і збірна Бразилії.

В березні на аргентинців очікує ще два матчі – проти Венесуели вдома (24 березня) та Еквадору на виїзді (29 березня).

Мессі ж поки продовжує відновлення. У 2022 році він поки не зіграв жодного матчу.