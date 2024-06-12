У віці 13 років Ліонель Мессі залишив аргентинський Ньюеллс Олд Бойз та вирушив до Барселони. З того часу фанати "червоно-чорних" мріяли про повернення легенди.

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Мессі назвав свій останній клуб

Перемога збірної Аргентини на ЧС-2022 в Катарі змінила плани Мессі щодо завершення кар'єри. Влітку 2023 року форвард залишив французький ПСЖ та підписав контракт з американським клубом Інтер Маямі.

Саме "чаплі" стануть останнім клубом в кар'єрі феноменального форварда.

"Інтер Маямі буде моїм останнім клубом, так. Станом на сьогодні, я думаю, що він буде моїм останнім.

Я люблю грати у футбол, я насолоджуюся всім набагато більше, тому що усвідомлюю, що з кожним разом цього стає все менше і менше", – сказав Мессі.

Виступи Мессі за Інтер Маямі