У віці 13 років Ліонель Мессі залишив аргентинський Ньюеллс Олд Бойз та вирушив до Барселони. З того часу фанати "червоно-чорних" мріяли про повернення легенди.
Читайте також Легенда на шляху до ще одного титула: чи зіграє Мессі на ЧС-2026
Мессі назвав свій останній клуб
Перемога збірної Аргентини на ЧС-2022 в Катарі змінила плани Мессі щодо завершення кар'єри. Влітку 2023 року форвард залишив французький ПСЖ та підписав контракт з американським клубом Інтер Маямі.
Саме "чаплі" стануть останнім клубом в кар'єрі феноменального форварда.
"Інтер Маямі буде моїм останнім клубом, так. Станом на сьогодні, я думаю, що він буде моїм останнім.
Я люблю грати у футбол, я насолоджуюся всім набагато більше, тому що усвідомлюю, що з кожним разом цього стає все менше і менше", – сказав Мессі.
Виступи Мессі за Інтер Маямі
- Нагадаємо, що аргентинець мав дуже спокусливу з фінансової сторони пропозицію із Саудівської Аравії. Проте Лео погодився на меншу зарплатню та поїхав догравати в Америку.
- Мессі підписав контракт з "чаплями" до кінця 2025 року. Клуб оформив угоди з ексодноклубниками Лео по Барселоні: Луїсом Суаресом, Серхіо Бускетсом та Хорді Альбою.
- 36-річний форвард продовжує дивувати своєю результативністю. За Інтер Маямі аргентинець забив 25 голів у 29 матчах та віддав 16 гольових передач.
- Завдяки Мессі "чаплі" здобули свій перший трофей – Кубок ліг (2023). Кожен матч за участю Мессі викликає підвищений інтерес та збирає повні стадіони.