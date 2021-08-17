Мессі та Мбаппе розривають партнерів на тренуванні ПСЖ: відео

З Ліонелем Мессі ПСЖ зібрав у своєму складі найкращих футболістів світу. Відтепер цікаво спостерігати не тільки за матчами французів, але й тренуваннями.

Новий тандем Мессі та Мбаппе

Ліонель Мессі та ряд провідних футболістів ПСЖ пропускають матчі у новому сезоні, адже набирають форму. Окрім того, гравці налагоджують взаєморозуміння.

Варте уваги Мессі та Мбаппе вперше зустрілися у ПСЖ: фото

Схоже, що Мессі не буде обмежуватися відновленням взаємодії з колишнім партнером по Барселоні Неймаром. Ліонель тренується разом з Кіліаном Мбаппе.

На тренування ПСЖ Мбаппе ефектно обіграв суперника та віддав пас на вільного Мессі. Лео без будь-яких проблем засмутив голкіпера, покотивши м'яч у кут воріт.