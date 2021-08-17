Мессі та Мбаппе розривають партнерів на тренуванні ПСЖ: відео
17 серпня 2021 , 16:30Читать новость на русском
Джерело:твітер ПСЖ
З Ліонелем Мессі ПСЖ зібрав у своєму складі найкращих футболістів світу. Відтепер цікаво спостерігати не тільки за матчами французів, але й тренуваннями.
Новий тандем Мессі та Мбаппе
Ліонель Мессі та ряд провідних футболістів ПСЖ пропускають матчі у новому сезоні, адже набирають форму. Окрім того, гравці налагоджують взаєморозуміння.
Варте уваги Мессі та Мбаппе вперше зустрілися у ПСЖ: фото
Схоже, що Мессі не буде обмежуватися відновленням взаємодії з колишнім партнером по Барселоні Неймаром. Ліонель тренується разом з Кіліаном Мбаппе.
На тренування ПСЖ Мбаппе ефектно обіграв суперника та віддав пас на вільного Мессі. Лео без будь-яких проблем засмутив голкіпера, покотивши м'яч у кут воріт.
- 34-річний Мессі офіційно став гравцем ПСЖ ввечері 10 серпня. Сторони уклали контракт на 2 роки. У ПСЖ аргентинець буде грати під 30 номером. Дебют Ліонеля очікують наприкінці серпня.