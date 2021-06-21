"Мерзотні", – у Росії обізвали данських футболістів перед вирішальним матчем Євро-2020

Експрезидент московського "Спартака" Андрій Червіченко зробив різку заяву про данських футболістів. Важливо, що 21 червня російська команда гратиме зі збірною Данією у вирішальному матчі групового етапу Євро-2020

Червіченко думає, що слова деяких данських гравців були надто самовпевненими. Мовиться про фразу півзахисника данців Юссуфа Поульсена.

До речі Росія – Данія: де дивитися онлайн матч Євро-2020

Що сказав Поульсен

Футболіст зазначив, "якщо не зможеш обіграти таку команду, як Росія, то не заслуговуєш того, щоб йти далі". Червіченко обурився саме через цю фразу.

До слова, данський півзахисник "Рубіну" Олівер Абільгор поскаржився, що в Росії не знають, що таке Данія. Тому, за його словами, російська команда думає, що вона краще данської.



"Далеко не кожен, кого я зустрічаю на вулицях в Росії, взагалі знає, що таке Данія... Дійшло до того, що я просто говорив людям, що приїхав зі Скандинавії, тому що росіяни в основному знають Швецію", – сказав Абільгор.

Що відповів Червіченко

Ексбос "Спартака" заявив, мовляв, Росія вперше виграла трофей, "коли люди в Данії порівнювали футбол із Африкою і пінгвінами".

Данці завжди зухвалі й нахабні, поки їм по дупі не наляскають. Припускаю, що самовпевнені висловлювання – це психологічний момент. Вони ж такі мерзотні,

– стверджує Червіченко.

Він додав, що у Данії відмовилися впускати російських вболівальників. За його слова, данці нібито "вичавлюють максимум з будь-якої ситуації".

Данія не пустить вболівальників з Росії

Так, російських уболівальників не пустять в Данію на матчі Євро-2020 навіть після втручання Союзу європейських футбольних асоціацій. Данська футбольна асоціація зверталась в МЗС Данії. Проте наголосили, що ніяких винятків не буде, повідомляє "Фонтанка.ру".

Все тому, що Данія обмежила росіянам видачу віз, адже країна потрапила до списку держав з підвищеним епідеміологічним ризиком. Приїхати в Данію можна лише, якщо є обгрунтована причина. Крім того, треба вакцинуватись схваленими в ЄС вакцинами. Російські препарати до таких не належать.

Збірні Данії та Росії зустрінуться у третьому матчі групового етапу Євро-2020. Матч відбудеться 21 червня у Копенгагені. Росіяни задовольняться нічиєю, а данцям потрібна лише перемога.