Меркушина та Петренко можуть повернутися до збірної: що відомо про стан здоров'я біатлоністок

Перша третина біатлонного сезону завершилася для Анастасії Меркушиної та Ірини Петренко достроково. Все через проблеми зі здоров'ям.

Українки можуть виступити в Рупольдингу

Меркушина виступила в декількох стартах в Естернсунді. Після двох етапів у неї діагностували запалення верхніх дихальних шляхів.

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Анастасія покинула Швецію, аби пройти медичне обстеження в Україні.

Щодо Петренко, то вона достроково припинила участь в четвертому етапі Кубка світу через кашель. Тоді вона також повернулася до України.

Після декількох тижнів "відпустки" Меркушина повернулася до змагань на чемпіонаті України. Вона пробігла одиночну змішану естафету у парі з Віталієм Трушем. Представники Закарпатської області впевнено здобули перемогу.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що в Меркушиної та Петренко під час медичного обстеження виявили інфекцію.

За його словами, Петренко вже проходить лікування. 27 грудня вона разом з Анастасією має відправитися у Поклюку, де буде перебувати під наглядом лікаря збірної.

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Знайшли інфекцію [у Петренко]. Так само, як і у Меркушиної знайшли. Петренко зараз лікується, їй призначили лікування, вона зараз вдома лікується. Завтра [27 грудня] вилітає у Поклюку, де буде з нашим лікарем продовжувати [лікуватися]. І там уже будемо далі дивитися за її станом,

– сказав Бринзак.

Також президент Федерації біатлону запевнив, що кашель, який перешкоджав Петренко повноцінно виступати в Ансі, був викликаний саме інфекцією. Бринзак наголосив, що участь Меркушиної в чемпіонаті України наразі не говорить про її готовність повертатися до збірної.

Фахівець повідомив, що Меркушина та Петренко не виступлять на наступному етапі в німецькому Обергофі. Проте він не виключає можливості повернення біатлоністок у команду перед шостим етапом в Рупольдингу.

"На етапі в Обергофі вони точно не будуть виступати, ні Меркушина, ні Петренко. А от щодо Рупольдингу - буде видно по тому збору, що пройде у Поклюці, залежно від їхнього стану", – запевнив президент Федерації біатлону України.

Виступи Меркушиної та Петренко в цьому сезоні