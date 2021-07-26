У легенди МЮ Руні неприємності: в мережі гуляють фото сплячого Вейна з оголеними дівчатами

Легендарний футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні потрапив у скандал. У мережі з'явилися фото, які змусили Вейна звернутися у поліцію.

Руні вважає, що його підставили

У мережі гуляють фотографії Вейна Руні у компанії напівоголених моделей Тейлер Раян та її друзів Елізи Мелвін та Брук Морган. Усім дівчатам 21 рік

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На фото дівчата позують у спідній білизні, поки Руні спить на стільці. На ще одній світлині Вейн, який приїхав у клуб після поразки Дербі у товариській грі, цілується з блондинкою в нічному закладі.

Дівчата начебто отримали запрошення від Вейна та його друзів провести час у VIP-клубі в Манчестері.

Повідомляється, що після публікації фото Руні звернувся у поліцію, поскаржившись, що дівчата зробили світлини без його дозволу. Вейн вважає, що став жертвою "підстави".