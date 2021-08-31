Мерешко зі світовим рекордом стала бронзовою призеркою Паралімпіади
Джерело:24 канал
Єлизавета Мерешко здобула свою четверту медаль Паралімпійських ігор-2020. Українка принесла у скарбничку України "бронзу".
Нестримна Мерешко
29-річна Єлизавета Мерешко стала призеркою у незвичному для себе класі S7. Українська плавчиня взяла "бронзу", розділивши третю сходинку разом із китаянкою Цзян Юйянь.
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Мерешко побила свій же світовий рекорд у класі S6, який вона поставила у Ріо-2016 (1:11.40). Тепер новий найкращий час становить 1:11.07.
Після фінішу українка не стримувала емоцій радості. Навіть у такій шаленій конкуренції Єлизаветі вдалось показати один із найвищих результатів.
Паралімпійською чемпіонкою на дистанції 100 метрів вільним стилем стала італійка Джулія Терці, яка вже з перших метрів очолила заплив. Друге місце посіла американка Маккензі Коен.
- Це четверта медаль Мерешко у Токіо. Тепер у її активі два "золота" та по одному сріблу та бронзі. Це її 9-та нагорода у кар'єрі.