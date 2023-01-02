Кличко зустрів Новий рік у найгарячішій точці України: потужне відео з передової

Колишній багаторазовий чемпіон світу з боксу Віталій Кличко привітав з Новим роком захисників України. Мер Києва відгукнувся на запрошення воїнів і приїхав прямо на передову.

Легендарні українські спортсмени по різному зустріли Новий рік: хтось – разом із промосковськими попами, а хтось – із справжніми героями, які боронять нашу державу від російської орди.

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Кличко у Бахмуті

Віталій Кличко відгукнувся на запрошення українських військовослужбовців з батальйону "Свобода" і приїхав у одну з найгарячіших точок фронту – фортецю-Бахмут.

"Наші воїни захищають українців удень і вночі, в будні та в свята, в дощ і сніг. І зустрічають Новий рік у бойових умовах. Втомлені, з бажанням виспатися, обійняти в свята близьких, від яких вони далеко. Але – незламні і рішучі.

Бійці запросили мене зустріти Новий рік з ними. Тож поїхав підтримати, подякувати, відвезти допомогу спорядженням. Та подарувати невеличку культурну програму для підтримки бойового духу.

Шлемо вам вітання з Бахмуту. З переможним 2023 роком! Слава Україні! Слава її героям!", – написав у привітання мер Києва.

Легендарний чемпіон також записав мотивуюче відео з українськими героями, яке опублікував у Twitter.

Відео Віталій Кличко в Бахмуті

Раніше ми розповідали, що діючий володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик записав новорічне привітання для українців. Зробив він це у футболці з написом ЗСУ та на узбережжі Чорного моря.