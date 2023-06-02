Мені здалося, що наче це ми розпочали війну проти Росії, – Дуброва про Гран-прі в Австрії

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповів про ставлення керівників світової федерації дзюдо до українських спортсменів та нашої делегації. Як часто це буває – підтримку ми отримуємо тільки кулуарно.

Віталій Дуброва розповів про поточну ситуацію з баном росіян. Також керманич збірної прокоментував прийом і ставлення до наших спортсменів у Австрії на Гран-прі, де українці брали участь у змаганнях через відсутність росіян.

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Віталій Дуброва: Незначні сподівання були, що все-таки наша світова федерація проявить здоровий глузд, але поки що він у неї відсутній

Збірна України вже пропустила головний старт року – чемпіонат світу з дзюдо, а також Гран-прі у Таджикистані. І за словами Віталія Дуброви, ситуація не змінюється на краще.

Наразі українські атлети готуються до Європейських ігор та чекають на подальше рішення стосовно турніру Grand Slam в Казахстані, який відбудеться 16-18 червня. Але вже є інформація, що там будуть "індивідуальні нейтральні спортсмени", то ж через рекомендації НОКу й ці змагання з великою вірогідністю відбудуться без українців.

Хочу сказати, що коли були в Лінці на Гран-прі, то, на жаль, відчули до нас дивне ставлення, дуже стримано з нами спілкувалися представники керівництва світової федерації дзюдо. Це те, що я помітив. А між збірними завжди дружня атмосфера, тому проблем ніяких немає. І глядачі дуже добре приймали наших спортсменів. Приходили й українці, які в Австрії проживають, з цим проблем жодних не було. А ось з боку світової федерації цю віддаленість ми побачили,

– згадав Дуброва.

Як це часто буває, Україна отримала підтримку лише кулуарно й ніхто публічно не виступив і не підтримав нашу країну. Зазначається, що деякі президенти національних федерацій, зокрема Скандинавських країн і ще деяких, висловлювали свою підтримку українській делегації. Але на конгресі ніхто не виступив.

Україна бойкотує всі змагання з дзюдо, де присутні спортсмени з країн-терористок.