Мені дуже хочеться, – Мілевський готовий повернутися в київське Динамо

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський прокоментував інформацію про те, що Ігор Суркіс пропонував йому роботу у структурі столичного клубу.

Мілевський заявив про бажання повернутися в Динамо, але не як гравець чи тренер, ексфутболіст хоче зустрітися з президентом клубу Ігорем Суркісом і разом з ним вирішити – чим Мілевський зможе допомогти клубу.

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"Мені дуже хочеться. Але до цього потрібно прийти і бути готовим. Мені подобається, що останнім часом ми з Ігорем Суркісом листуємося, можемо зателефонувати і без матюка поговорити, як раніше. Мені це дуже подобається.

Сподіваюся, настане той час, коли я до нього прийду і, гадаю, ми зможемо вирішити, чим я можу допомогти київському Динамо. Не просто так там сидіти… Тренерську ліцензію поки що не хочу", – заявив Мілевський.

Кар'єра Мілевського