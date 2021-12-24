Мені дуже хочеться, – Мілевський готовий повернутися в київське Динамо
Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський прокоментував інформацію про те, що Ігор Суркіс пропонував йому роботу у структурі столичного клубу.
Мілевський заявив про бажання повернутися в Динамо, але не як гравець чи тренер, ексфутболіст хоче зустрітися з президентом клубу Ігорем Суркісом і разом з ним вирішити – чим Мілевський зможе допомогти клубу.
Дивіться також Мілевський розкрив деталі своєї легендарної появи на пресконференції у халаті
"Мені дуже хочеться. Але до цього потрібно прийти і бути готовим. Мені подобається, що останнім часом ми з Ігорем Суркісом листуємося, можемо зателефонувати і без матюка поговорити, як раніше. Мені це дуже подобається.
Сподіваюся, настане той час, коли я до нього прийду і, гадаю, ми зможемо вирішити, чим я можу допомогти київському Динамо. Не просто так там сидіти… Тренерську ліцензію поки що не хочу", – заявив Мілевський.
Кар'єра Мілевського
- Мілевський завершив професійну кар'єру футболіста у вересні цього року. Артем виступав за Динамо з 2002-го по 2013 рік, за цей час він відіграв 253 матчі, в яких забив 83 голи та віддав 54 результативні передачі.
- Останнім клубом футболіста був ужгородський Минай, у складі якого він грав з січня по червень 2021 року. До того упродовж 8 років він грав в чемпіонатах Хорватії, Білорусі, Угорщини та Росії.