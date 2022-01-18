Мені було страшно, – син Луческу розповів про ситуацію, за яку йому соромно перед батьком

Наставник грецького клубу ПАОК Разван Луческу, який є сином головного тренера Динамо Мірчі Луческу, пригадав неприємну ситуацію зі свого життя. Йому й досі соромно перед батьком за скоєний вчинок.

Луческу-молодший: Це був неймовірний сором

Колись Разван узяв батьківські гроші, не сказавши про це Мірчі. Син наставника Динамо пригадав неприємну ситуацію.

Цікаво Скандал з Луческу в Румунії: тренер звинуватив журналістів в продажності, ті вимагають вибачення

За його словами, історія відбулася у 1991, коли його батько працював в Італії. Луческу нібито зібрав трохи грошей для інвестицій. Разван знав, де зберігаються кошти

"Я взяв звідти суму, не сказавши йому. Коли він зустрівся зі своїми друзями, щоб вирішити, що робити із цими грошима, я зателефонував до одного з них і сказав, скільки я звідти взяв. Я обіцяв завтра повернути все назад і просто хотів, щоб вони мені допомогли. Але інший друг батька, який був там, зрозумів, що щось не так", – запевнив Луческу-молодший.

Разван зізнався, що тоді пережив вкрай неприємні емоції.

І батько спіймав мене: "Разване, тут менше грошей!" Я завмер, мені було страшно, такого я не очікував, я відчував себе жахливо, це був неймовірний сором,

– додав наставник грецького клубу.

Професійна кар'єра Развана Луческу