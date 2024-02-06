"Не бачив, щоб цигани просто так витрачали гроші": менеджер Усика про новий пункт в контракті

Тайсон Ф'юрі буде оштрафований, якщо вдруге зірве бій проти Олександра Усика. Цей пункт прописали у контракті.

Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, прокоментував новий пункт у контракті, за яким команда українця отримає компенсацію, якщо бій проти Ф'юрі не відбудеться. Він зазначив, що це вимога українського боксера.

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Менеджер Усика покепкував з Ф'юрі

"Це був наш запит, і ми вели переговори про це. Ми подали цей запит саудитам: "Якщо ви хочете перенести бій, переконайтесь, що прописали штраф".

Його має заплатити Тайсон, не саудити, а я не бачив, щоб цигани просто так витрачали гроші", – сказав Клімас.

На коли перенесли бій Усик Ф'юрі