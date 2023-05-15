Все заради абсолютного чемпіонства: менеджер Ломаченка пояснив вибір легкого дивізіону
Джерело:boxingnews24.com
Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко весь час намагався стати абсолютом. Проте суперники уникали зустрічі з ним.
Український боксер Василь Ломаченко 20 травня спробує реалізувати свою мрію – стати абсолютним чемпіоном світу з боксу. "Хай-Тек" планує відібрати всі пояси в американця Девіна Хейні.
До теми "Василю, тобі час на вихід": Хейні зробив зухвалу заяву напередодні мегафайту з Ломаченком
В кожному дивізіоні повинен бути тільки один чемпіон
Хейні переважає по антропометрії українського боксера та вважається фаворитом поєдинку. Проте Лома вимушено піднявся у складніший дивізіон, оскільки в попередніх суперники відмовлялися з ним битися та віддавати свої титули. Про це розповів менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас.
"Коли Лома тільки почав свою кар'єру, то був тим, хто завжди наполягав, що в кожному дивізіоні повинен бути тільки один чемпіон, а значить, безперечний.
Якщо ви пам'ятаєте, десять років не було жодного безперечного чемпіона. Ломаченко пішов з напівлегкого дивізіону, тому що не вийшло зробити об'єднавчі бої. 130 фунтів, ми теж не змогли зустрітися з чемпіонами цього підрозділу. Тому він піднявся в легку вагу, щоб більші хлопці не боялися поборотися з ним за безперечне чемпіонство", – заявив Клімас.
Ломаченко на шляху до абсолютного чемпіонства
- Нагадаємо, що Василь Ломаченко розпочав професійну кар'єру у 2013 році, після двох золотих олімпійських нагород.
- У першому ж поєдинку українець заволодів титулом інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO.
- Загалом Ломаченко був чемпіоном світу у напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі. Він переміг 12 бійців за титул чемпіона світу. У жовтні 2020 року Ломаченко програв об'єднавчий бій Теофімо Лопесу, зазнавши другої поразки у кар'єрі.
- На шляху до другої спроби Ломаченко переміг Масайосі Накатані, Річарда Коммі та Джемейна Ортіса.