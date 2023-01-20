Свіжий виклик: Атлетіко Мадрид офіційно підписав нападника Барселони

Мемфіс Депай таки зміг залишити Барселону. Нідерландський нападник реалізував довгоочікуванний трансфер.

Мемфіс Депай приєднався до Атлетіко після успішного проходження медогляду. Перехід нідерандця у стан "матрацників" дозволить Барселоні повернути свого форварда.

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Умови угоди

Атлетико Мадрид оформив трансфер Мемфіса Депая за 3 мільйони євро, хоча Трансфермаркт оцінює гравця у 20 мільйонів євро. Нідерландський нападник підписав контракт зі столичним клубом до 2025 року.

Депай довго чекай на трансфер у Атлетіко. Цього сезону Мемфіс провів за Барселону тільки два поєдинки, у яких зміг відзначитись одного разу. Команда Атлетико тепло привітала Депая. Альваро Мората, ще за день до офіційного переходу нідерландця, написав у себе в соціальних мережах: "Мемфіс, чекаємо тебе у Мадриді. Тобі ту буде комфортно".

Трансфер Депая у Атлетіко дозволить Барселоні повернути П'єр-Емеріка Обамеянга з Челсі. Габонський нападник висловлював бажання знову зіграти за каталонський клуб, але трансферу заважала присутність Мемфіса у команді.

Мемфіс Депай у Барселоні