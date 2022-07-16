Швед забив божевільний "сухий лист" прямим ударом з кутового: шалене відео

Мехелен 16 липня провів товариський матч проти Вольфсбурга. У складі бельгійського клубу класну гру видав українець Мар'ян Швед.

Неймовірний матч українця

25-річний правий вінгер вийшов у стартовому складі Мехелена та повністю віддячив тренеру за довіру. Мар'ян Швед оформив за собою "гол плюс пас", пише 24 канал.

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У першому таймі німецький Вольфсбург наколотив супернику аж чотири голи. Натомість бельгійці відповіли лише м'ячем українця.

На 43-й хвилині Швед пішов виконувати кутовий та прямим ударом зі стандарту закрутив м'яч під дальню стійку воріт "вовків". Мар'ян забив "сухий лист". Далеко не щодня можна побачити такі шалені голи з нульових кутів.

Цей м'яч у роздягальню лише розізлив господарів, які по перерві забили ще двічі. Спершу Ернандес зробив рахунок 2:4, а вже на 78-й хвилині Хайреманс зменшив перевагу Вольфсбурга лише до одного гола – 3:4.Саме з таким рахунком закінчився товариський матч. Прикра поразка Мехелена.

Відзначимо, що Швед не лише записав своє прізвище на табло, а ще й відзначився асистом у третьому голі команди. Мар'ян віддав верхову передачу з флангу прямо на голову Хайреманса.

Відеоогляд матчу (гол Шведа з 45:25, а результативна передача Мар'яна з 1:40.17)

Цікаво, що нещодавно ЗМІ сватали Шведа у Шахтар. Начебто новоспечений тренер "гірників" Ігор Йовічевіч особисто зацікавлений у такому трансфері колишнього футболіста Карпат.

Швед жартома відреагував на ці чутки. Мар'ян запевнив, що готовий приїхати у Шахтар навіть на велосипеді, якщо ця інформація стане правдою.

Кар'єра Шведа у Мехелені