Підіймала над головою "Золотий м'яч" та вигравала два ЧС: іменита футболістка завершила кар'єру

Меган Рапіно вирішила завершити свій футбольний шлях. Американка спробує в останнє досягти висот зі своєю національною збірною.

Меган Рапіно оголосила про завершення кар'єри. Футболістка свого часу встигла здобути низку цінних трофеїв.

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Насичений футбольний шлях

Американська півзахисниця Меган Рапіно вирішила піти на пенсію у віці 38-ми років. Футболістка спробує звершити свій футбольний шлях виступом зі збірною США на жіночому чемпіонаті світу-2023, який пройде у Австралії та Новій Зеландії. Мундіаль стане останнім великим турніром для Меган.

З глибоким почуттям миру та вдячності я вирішив, що це буде мій останній сезон у цій прекрасній грі. Я ніколи не могла уявити, як футбол сформує та змінить моє життя назавжди, але, дивлячись на обличчя цієї маленької дівчинки, я думаю, що вона завжди знала,

– зазначила Рапіно.

Американська виконавиця – одна з найвидатніших футболісток у історії, оскільки свого часу вона встигла досягти чи малих висот. Зокрема, Рапіно двічі зі збірною США виграла чемпіонати світу (2015 та 2019), а також мала нагоду тріумфувати на Олімпійських іграх-2012. Проте на цьому досягнення Меган не закінчуються.

Рапіно провела 199 матчів за жіночу збірну США, забивши 63 м'ячі. На клубному рівні іменита футболістка виступала за такі команди, як Чикаго Ред Старс, Філадельфія Індепенденс, МеджікДжек, Сідней, Сіетл Саундерс Вімен та французький Ліон. Кольори ОЛ Рейн Меган захищає із 2013-го року.

Також Рапіно змогла вибороти найпрестижніший футбольний трофей, а саме "Золотий м'яч" у 2019-му році, яким нагороджували найкращу виконавицю року. Варто відзначити, що Меган Рапіно активно бореться за права ЛГБТ і є відкритою лесбіянкою. До того ж вона свого часу потрапляла в перелік жінок року, оскільки виступала за рівноправність представниць жіночої сторони футболу.

Меган Рапіно з трофеями / інстаграм футболістки