Медикам Марадони висунули звинувачення у вбивстві

Розслідування щодо справи Дієго Марадони, який загинув у листопаді 2020 року, завершено. Медики, які опікувалися легендарним футболістом, постануть перед судом.

Медикам загрожує серйозне покарання

Легендарний футболіст помер 25 листопада 2020 року. Причиною смерті став гострий набряк легень, викликаний загостренням хронічної серцевої недостатності.

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Після смерті Марадони в Аргентині розпочали розслідування. У травні 2021 року офіс прокурора висунув звинувачення сімом лікарям у вбивстві Марадони.

17 з 22 експертів заявили, що Марадона мав низку патологій та був "неповністю розумово дієздатним". Також вони переконані, що відомий гравець мав би більше шансів вижити, якби його одразу госпіталізували у лікарню, проте його виписали після операції.

Прокуратура з'ясувала, що Марадона мучився не менше 12 годин через неналежний догляд в умовах госпіталізації вдома, а також через метод лікування, який було обрано медичною бригадою.

Звинувачення у ненавмисному вбивстві було висунуто нейрохірургу Леопольдо Луке, психіатру Агустіну Косачову, психологу Карлосу Діасу, медичному координатору Ненсі Форліні, координатору медпрацівників Маріано Перроні, медикам Рікардо Альмірону та Даяні Мадрид, а також терапевту Педро Ді Спаньї.

Якщо медичних працівників визнають винними, то їм загрожує серйозне покарання у вигляді від 8 до 25 років в'язниці, а також позбавлять лікарських ліцензій.

Коли саме мають відбутися перші судові слухання наразі невідомо.

Марадона у Європі виступав за Севілью, Барселону та Наполі. Зі збірною Аргентини переміг на Кубку світу 1986, у цьому ж році його визнали найкращим гравцем світу.