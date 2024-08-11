Мчедлідзе програв у "бронзовому" фіналі Олімпіади-2024

Мураз Мчедлідзе вийшов у "бронзовий" фінал Олімпіади-2024. Українець зміг подолати раунд втішних сутичок.

Український борець не зміг потрапити у фінал Олімпійських ігор-2024, щоб боротись за "золото" змагань. Однак українець змагався за третє місце у ваговій категорії до 97 кілограм, повідомляє 24 Канал.

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Мчедлідзе не зміг виграти "бронзу" Олімпіади-2024

Мчедлідзе представляє Україну на Іграх-2024 у вільній боротьбі у ваговій категорії до 97 кілограм. Борець з Дніпра у 1/8 переміг турецького спортсмена Ібрагіма Чіфтчі, а потім достроково програв грузину у Матчарашвілі та потрапив у втішні сутички.

З рахунком 5:3 у втішному двобої Мураз переміг південноафриканського борця Ніколаса Йоганесса де Ланге.

У поєдинку за "бронзу" Мураз Мчедлідзе достроково програв азербайджанцю Магомедову Магомедхану та не зміг здобути ще одну медаль для України на літній Олімпіаді-2024 в Парижі.

Нагадаємо, що ця нагорода могла стати для українців 13-ою на Олімпійських іграх-2024, які завершуються сьогодні – 11 серпня.