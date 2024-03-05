Мбаппе відмовився підписати плакат із емблемою Реала: демонстративне відео

У вівторок, 5 березня, ПСЖ зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанського Реал Сосьєдад. Разом із парижанами в Іспанію прилетів й лідер команди Кіліан Мбаппе, якому усе довкола натякає на перехід у мадридський Реал.

Перед поєдинком зірковий француз зустрівся зі своїми прихильниками в Іспанії, які чекали на Кіліана, аби отримати автограф від лідера ПСЖ. Один із уболівальників вирішив виділитись на фоні інших та принести із собою саморобний плакат із лого Реала, куди ЗМІ активно сватають Мбаппе.

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Аби не роздратувати фанатів ПСЖ

25-річний нападник простягнув руку, аби підписати малюнок, але в останній момент відмовився це робити. Схоже, що Мбаппе вирішив не провокувати фанатів свого ще нинішнього клубу та його керівництво, яке вже змирилось із тим, що Кіліан покине парижан по закінченню цього сезону-2023/2024.

Фанат із банером Реала так і не отримав омріяного автографа Мбаппе.

Мбаппе не підписав плакат із лого Реала: дивіться відео

Відзначимо, що усі довкола вже одягнули на Кіліана футболку мадридського клубу. Вже навіть повідомили, що француз узгодив усі деталі із Реалом та підпише контракт на 5 років. Очікується, що з приходом Мбаппе клуб може покинути один із лідерів Реала – Родріго або Вінісіус Жуніор, які, фактично, не поступаються ні в чому французу.

Також були чутки, що із собою Мбаппе у Реал привезе й свого молодшого брата Етана. Керівництво "вершкових" дало "добро" на таке прохання Кіліана.

Однак наразі Мбаппе ще є футболістом ПСЖ та допоможе команді у найближчому матчі Ліги чемпіонів проти Реал Сосьєдада. Початок поєдинку 5 березня о 22:00 (за Києвом).

Паризька казка Мбаппе підходить до фіналу