Мбаппе присвятив гол 8-річній дівчинці, яку ображали в соцмережах після звернення до футболіста

Нападник Кіліан Мбаппе присвятив гол у ворота Бреста 8-річній Каміллі. Дівчинка декілька днів тому опублікувала відеозвернення до футболіста, через що піддалася значній кількості образ в коментарях.

Прохання від дівчинки

8-річна Камілла записала відеозвернення, в якому привітала Мбаппе з Новим роком та попросила його залишитись у клубі.

У Камілли діагностований синдром VACTERL. Синдром є набором певних аномалій розвитку, зосереджених в одного новонародженого, які включають вади розвитку стравоходу, прямої кишки, серця, нирок, хребетного стовпа і кінцівок. Назва VACTERL складено з перших букв пороків, що входять до складу синдрому. Діагноз ставиться якщо хоча б три з семи симптомів є у новонародженого.

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Однак під постом було опубліковано чимало образливих та принизливих коментарів.

10 січня на цю ситуацію особисто відреагував Мбаппе.

"Я теж бажаю тобі щасливого Нового року, моя маленька Камілло. Продовжуй боротися, ти викладаєш нам усім урок життя. Образи в коментарях на адресу дитини... Ми справді досягаємо дна. Потрібно схаменутися", – написав Мбаппе.

У суботу, 15 січня, ПСЖ грав вдома проти Бреста. Перший гол в цьому матчі забив саме Мбаппе. Після святкування він підбіг до камери, де присвятив цей гол Каміллі.

"Камілла, це для тебе", – заявив футболіст.