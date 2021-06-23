Мбаппе повідомив керівництво ПСЖ про бажання піти з клубу

Зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе заговорив про свій відхід із клубу. Француз повідомив про своє рішення керівництво команди.

Мбаппе не затримається у Парижі

Французький форвард не вірить у перспективи проєкту "парижан". Кіліан Мбаппе розповів про це керівництву ПСЖ.

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Клуб Ліги 1 намагався вдарити по руках з Мбаппе щодо продовження контракту, але сторони так і не змогли домовитись. Чинний контракт футболіста розрахований до кінця червня 2022 року.

Мбаппе просив босів дати йому можливість покинути клуб. Однак зробити це буде складно. Спершу гравцю потрібно знайти нову команду, яка зможе заплатити за його трансфер. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у космічні 160 мільйонів євро.

За інформацією журналіста RMC Sport Даніель Ріоло, якщо Мбаппе у літнє трансферне міжсезоння не покине Париж, тоді він піде безкоштовно через рік. Катарські власники клубу не хочуть навіть чути про це. Якщо Мбаппе хоче піти, це означає, що йому потрібно шукати клуб, а ПСЖ також потрібно шукати заміну Кіліану.

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