Мбаппе та Бензема відправили Казахстан у футбольний нокаут у грі з Францією

Збірна Франції 13 листопада вдома зіграла проти Казахстану у відборі чемпіонату світу-2022. Французи не залишили жодних шансів супернику.

Франція – Казахстан 8:0

Голи: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабіо, 75, Грізманн, 84 (п)

Франція підійшла до матчу у статусі фаворита протистояння. Французи з 12 очками лідирують у групі D.

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Вже на початку зустрічі господарям вдалось забити швидкий гол. Мбаппе отримав передачу у штрафному суперника та сильним ударом відкрив рахунок у зустрічі – 1:0.

Тапалов пробив з-за меж штрафного, ціливши у дев'ятку. Але воротар Франції легко парирував постріл.

Минуло лише шість хвилин, як Франція забила вдруге. Подвоїв перевагу на табло все той же активний Мбаппе. Господарі вибігли у стрімку атаку. Коман на фланзі втік від опікуна. Забіг футболіста хотів перервати голкіпер Казахстану, вибігши далеко за межі штрафного. Француз легко обіграв воротаря, прострілив у штрафний, де на передачу відгукнувся Кіліан та легко оформив дубль – 2:0.



Збірна Франції / Фото twitter.com/equipedefrance

Після пропущеного голу казахи могли відквитати один м'яч. Але з ударом Оміртаєва, який пробив головою, знов впорався Льоріс.

Цього дня Мбаппе було не зупинити. Після екватору першого тайму Кіліан забив втретє. Він став справжнім кривдником гостей. Гравець ПСЖ двічі забив ногою, а цього разу справа дійшла до удару головою. Мбаппе зіграв найкраще на другому поверсі у штрафному суперника, вдало замкнувши подачу з флангу – 3:0.

На перерву збірні пішли за розгромного рахунку на користь господарів.

Найкращі моменти першого тайму: відео

Тотальне знищення

Після відпочинку продовжили забивати французи. На 55-й хвилині Бензема опинився на ударній позиції після класної передачі у розріз від Тео. Карім потужним пострілом пробив прямо у кут воріт – 4:0 черговий гол нападника у футболці національної команди.

Однак головний арбітр зустрічі засумнівався у взятті воріт – ВАР у допомогу. Після відеоперегляду суддя таки вказав на центр поля. Франція збільшила перевагу у рахунку.

Перший гол Бензема: відео

Вже через дві хвилини господарі могли забити вп'яте. Але з ударом Рабіо впорався воротар Казахстану.

Але ще через дві хвилини гості знову виймали м'яч із сітки власних воріт.оформив дубль після передачі від Мбаппе. Кіліан вирішив, що після хет-трику повинен додати ще декілька результативних передач на партнерів по збірній –

Дубль Бензема: відео

Коман був близький до того, щоб записати своє прізвище на табло. Але зовсім трішки не вистачило для цього після шаленого сольного проходу від француза.

На 72-й хвилині Мбаппе забив четвертий гол, але зробив це з офсайда. Тому взяття воріт було скасоване.



Франція рознесла Казахстан / Фото twitter.com/equipedefrance

Через три хвилини Рабіо таки записав своє прізвище у протокол матчу. З Адрієном ніхто не зіграв під час подачі у штрафний Казахстану. Півзахиснику Ювентуса потрібно було лише підставити голову – 6:0.

Відео голу Рабіо

Наприкінці поєдинку господарі ще й отримали право на пенальті. До 11-метрової позначки відійшовта сильним ударом забив сьомий гол Франції у матчі –

За три хвилини до завершення основного часу матчу Мбаппе забив свій четвертий гол у матчі.