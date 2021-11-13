Мбаппе та Бензема відправили Казахстан у футбольний нокаут у грі з Францією

13 листопада 2021 , 23:38
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Джерело:

24 канал

Збірна Франції 13 листопада вдома зіграла проти Казахстану у відборі чемпіонату світу-2022. Французи не залишили жодних шансів супернику.

Франція – Казахстан 8:0

Голи: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабіо, 75, Грізманн, 84 (п)

Франція підійшла до матчу у статусі фаворита протистояння. Французи з 12 очками лідирують у групі D.

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Вже на початку зустрічі господарям вдалось забити швидкий гол. Мбаппе отримав передачу у штрафному суперника та сильним ударом відкрив рахунок у зустрічі – 1:0.

Минуло лише шість хвилин, як Франція забила вдруге. Подвоїв перевагу на табло все той же активний Мбаппе. Господарі вибігли у стрімку атаку. Коман на фланзі втік від опікуна. Забіг футболіста хотів перервати голкіпер Казахстану, вибігши далеко за межі штрафного. Француз легко обіграв воротаря, прострілив у штрафний, де на передачу відгукнувся Кіліан та легко оформив дубль – 2:0.


Збірна Франції / Фото twitter.com/equipedefrance

Цього дня Мбаппе було не зупинити. Після екватору першого тайму Кіліан забив втретє. Він став справжнім кривдником гостей. Гравець ПСЖ двічі забив ногою, а цього разу справа дійшла до удару головою. Мбаппе зіграв найкраще на другому поверсі у штрафному суперника, вдало замкнувши подачу з флангу – 3:0.

На перерву збірні пішли за розгромного рахунку на користь господарів.

Найкращі моменти першого тайму: відео

Тотальне знищення

Після відпочинку продовжили забивати французи. На 55-й хвилині Бензема опинився на ударній позиції після класної передачі у розріз від Тео. Карім потужним пострілом пробив прямо у кут воріт – 4:0 черговий гол нападника у футболці національної команди.

Однак головний арбітр зустрічі засумнівався у взятті воріт – ВАР у допомогу. Після відеоперегляду суддя таки вказав на центр поля. Франція збільшила перевагу у рахунку.

Перший гол Бензема: відео

Дубль форварда! Але ще через дві хвилини гості знову виймали м'яч із сітки власних воріт. Бензема оформив дубль після передачі від Мбаппе. Кіліан вирішив, що після хет-трику повинен додати ще декілька результативних передач на партнерів по збірній – 5:0.

Дубль Бензема: відео

Коман був близький до того, щоб записати своє прізвище на табло. Але зовсім трішки не вистачило для цього після шаленого сольного проходу від француза.

На 72-й хвилині Мбаппе забив четвертий гол, але зробив це з офсайда. Тому взяття воріт було скасоване.


Франція рознесла Казахстан / Фото twitter.com/equipedefrance

Через три хвилини Рабіо таки записав своє прізвище у протокол матчу. З Адрієном ніхто не зіграв під час подачі у штрафний Казахстану. Півзахиснику Ювентуса потрібно було лише підставити голову – 6:0.

Відео голу Рабіо

Пенальті!  Наприкінці поєдинку господарі ще й отримали право на пенальті. До 11-метрової позначки відійшов Грізманн та сильним ударом забив сьомий гол Франції у матчі – 7:0.

За три хвилини до завершення основного часу матчу Мбаппе забив свій четвертий гол у матчі.

  • Франція знищила Казахстан із рахунком 8:0. Команда Дідьє Дешама тепер має у своєму активі 15 очок. Французи за тур до завершення відбору отримали путівку на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.
Автор: Софія Кулай