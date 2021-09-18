Майстерно пропустив м'яч поміж ніг: розкішний гол в Англії – відео

18 вересня 2021 , 12:02
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Джерело:

24 канал

Ньюкасл 17 вересня приймав Лідс у рамках 5-го туру АПЛ. Гості забили красивий гол після чудової взаємодії футболістів Лідса.

Красивий гол в АПЛ

Першими рахунок у грі розмочили гості. Футболісти Лідса продемонстрували справжній клас, хоча сама подача не передбачала небезпеки біля воріт Ньюкасла.

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На 13-й хвилині Рафінья виконав подачу з флангу у штрафний суперника. Родріго вигадливо пропустив м'яч поміж ніг. Такі дії дезорієнтували голкіпера господарів, який не зумів зреагувати на подачу. М'яч спокійно та без перешкод залетів у дальній кут воріт Ньюкасла.

  • Для 24-річного правого вінгера цей гол став другим за п'ять матчів в АПЛ.
Гол Рафіньї у матчі Ньюкасл – Лідс можна переглянути за посиланням.

Однак втримати перевагу гостям не вдалось. Наприкінці першого тайму зусиллями Аллана Сен-Максимена господарі зрівняли цифри на табло. Більше голів у грі не було. У підсумку – 1:1.

  • Після мирової Ньюкасл із 2 очками продовжує перебувати на дні таблиці – 18 місце серед 20 команд. Лідс із трьома йде на 16-й сходинці.
Автор: Софія Кулай