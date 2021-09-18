Майстерно пропустив м'яч поміж ніг: розкішний гол в Англії – відео

Ньюкасл 17 вересня приймав Лідс у рамках 5-го туру АПЛ. Гості забили красивий гол після чудової взаємодії футболістів Лідса.

Красивий гол в АПЛ

Першими рахунок у грі розмочили гості. Футболісти Лідса продемонстрували справжній клас, хоча сама подача не передбачала небезпеки біля воріт Ньюкасла.

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На 13-й хвилині Рафінья виконав подачу з флангу у штрафний суперника. Родріго вигадливо пропустив м'яч поміж ніг. Такі дії дезорієнтували голкіпера господарів, який не зумів зреагувати на подачу. М'яч спокійно та без перешкод залетів у дальній кут воріт Ньюкасла.

Для 24-річного правого вінгера цей гол став другим за п'ять матчів в АПЛ.

Гол Рафіньї у матчі Ньюкасл – Лідс можна переглянути за посиланням

Однак втримати перевагу гостям не вдалось. Наприкінці першого тайму зусиллями Аллана Сен-Максимена господарі зрівняли цифри на табло. Більше голів у грі не було. У підсумку – 1:1.