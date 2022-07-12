"Як бос": Вернидуб показав майстерклас на тренуванні, забивши з нульового кута – відео удару

Наставник Кривбасу Юрій Вернидуб продемонстрував клас своїм підопічним. Він показав найпопулярніший серед футболістів трюк.

Тренер продемонстрував свою майстерність

Вернидуб під час тренування продемонстрував свої вміння. Новий наставник криворізького клубу тонким ударом із підкруткою влучив у ворота з нульового кута.

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"Як бос", – підписали відео у соцмережах Кривбасу.

Відео удару

Повернення Вернидуба в УПЛ

21 червня 2022 року Юрій Вернидуб офіційно є головним тренером Кривбаса. Криворізький клуб уклав контракт із спеціалістом терміном на три роки. До того ж фахівець не відмовляється від своїх військових обов'язків.

Вернидуб погодився очолити Кривбас, тому що не зміг відмовити президенту криворізького клубу Констянтину Караманіцу, який допомагає дивізії, де служить тренер.

Нещодавно фахівець показав своє перше патріотичне тату.

Криворізька команда за підсумками минулого сезону підвищилася у класі та зіграє в українській Прем'єр-лізі.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що новий сезон УПЛ стартує 23 серпня.