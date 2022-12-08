У боях на Донбасі загинув рекордсмен України з пауерліфтингу Ярослав Хібовський

Через російську агресію спортивна спільнота України продовжує втрачати своїх кращих представників. Чергова сумна звістка надійшла зі східного фронту російсько-української війни.

Донецька область залишається найгарячішою ділянкою фронту. Російські окупаційні війська будь-що намагаються зачепитися за українську землю.

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Під час штурмових дій поблизу села Нетайлове Донецької області загинув український спортсмен Ярослав Хібовський.

Ярослав був майстером спорту з пауерліфтингу – силового триборства. Він був рекордсменом України з цього виду спорту.

Захисника України призвали на військову службу за контрактом. Він був головним сержантом механізованої роти. Герою було лише 23 роки.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та знайомим загиблого. Ніколи не пробачимо окупантам жодної смерті захисника України. Ворог буде покараний. Слава Україні!