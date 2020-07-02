Лунін розриває чемпіонат Іспанії: українець приніс перемогу "Ов'єдо" – відео
Український голкіпер Андрій Лунін видав черговий хороший матч за "Ов'єдо". Українець записав ще один сухий поєдинок у свій актив та отримав найвищу оцінку в команді.
У рамках 37 туру Сегунди "Мірандес" приїхав у гості до "Ов'єдо" Луніна пише 24 канал.
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Найвища оцінка для українця
Український голкіпер встав у рамку воріт із перших секунд матчу і протягом усього матчу залишив свої ворота недоторканними. За матч він зробив 4 сейви. Загалом у сторону воріт Луніна суперник завдав вісім ударів.
Господарям вдалося здобути перемогу з мінімальним рахунком – 1:0. Єдиний гол на 41-й хвилині з 11-метрової позначки забив Альфредо Ортуно. Українець На 89-й хвилині Лунін отримав жовту картку за затягування часу.
Завдяки цій перемозі клуб Луніна піднявся із зони вильоту Сегунди та посідає 17 місце в турнірній таблиці, у їх активі 44 очки, випереджаючи "Альбасете" Романа Зозулі та "Нумансію".
Для Андрія це п'ятий сухий матч у футболці "Ов'єдо". Від аналітичного порталу Sofascore 21-річний Лунін отримав найвищу оцінку з гравців своєї команди – 7,7.
Оцінки від Sofascore / sofascore.com
- У січні 2020 року на правах оренди Лунін перейшов у "Ов'єдо", який виступає в іспанській Сегунді. Термін оренди розрахований до 30 червня 2020 року. Контракт футболіста належить мадридському "Реалу".
- Очікується, що після закінчення орендної угоди українець повернеться в мадридський "Реал", де стане дублером Тібо Куртуа в наступному сезоні.
Огляд матчу Ов'єдо – Мірандес