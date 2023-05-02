Чи є серед них "Циганський король": Майк Тайсон назвав своїх бажаних суперників для Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон активно стежить за поєдинками українця Олександра Усика. "Залізний Майк" навіть назвав поєдинки, які хотів би побачити у виконанні українського боксера.

"Залізний Майк" виділив двох боксерів, які могли б дати гідний бій Олександру Усику. Також Майк Тайсон зауважив, що у цих суперників більше досвіду, аніж у двічі поваленого українцем Ентоні Джошуа.

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Непогана компанія для Усика

Тайсон заявив, що хотів би побачити поєдинки українського боксера проти бажаних суперників.

Я хочу побачити, як Усик б'ється з іншими бійцями: Вайлдером, Енді Руїсом. Я бажаю подивитися, як Усик б'ється з цими хлопцями. У них більше досвіду, ніж у Джошуа.

– сказав Тайсон.

Наразі Усик чекає офіційного підтвердження бою проти обов'язкового претендента по версії WBA Деніела Дюбуа. Сторони обговорюють можливі умови поєдинку, який може відбутись у Польщі.

Промоутер Олександр Красюк анонсував можливу дату двобою Усик – Дюбуа. Представник українського боксера запевнив, що зустріч точно не відбудеться 22 липня, у ніч коли свій поєдинок проведе Тайсон Ф'юрі. Адже з комерційної точки зору, це буде невигідно обом сторонам.

Однак поєдинок Усик – Дюбуа точно відбудеться не раніше 22 липня, адже Деніел продовжує відновлюватись від травми, яку отримав в одному з зимових боїв у 2022-му році.

Нагадаємо, що міг Усик побитись проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але останній зістрибнув із цієї теми. Британець постійно словесно залякував українця, але у підсумку сам включив режим боягуза.