Майк Тайсон брутально нокаутував реслера Кеша Віллера: відео

Легендарний американський боксер Майк Тайсон 15 квітня з'явився у реслінг-промоушені All Elite Wrestling. Колишній боксер нокаутував реслера Кеша Віллера.

Чи справді Тайсон нокаутував реслера?

54-річний Майк Тайсон не мав виходити у ринг, адже обіцяв не втручатися у протистояння між Крісом Джеріко та Даксом Харвудом.

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Однак реслер Кеш Віллер спробував перешкодити поєдинку, щоб допомогти Даксу перемогти. Він навіть схопив бейсбольну биту в надії завдати удар по Джеріко.

У вирішальний момент з'явився "Залізний Майк" і відправив Віллера у нокаут.

Після удару фанати реслінгу розпочали дискусію, чи був удар Тайсона справжнім. Як відомо, реслінг – театральне шоу, тому удари завдають за показовою траєкторією.

Однак після удару на обличчі Віллера начебто з'явилася гематома.

Щодо Джеріко, то він здобув перемогу та подякував Майку Тайсону за підтримку.