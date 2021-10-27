Майк Тайсон анонсував дату наступного бою після скандального поєдинку з Джонсом
Джерело:The Sun
Легендарний боксер Майк Тайсон незабаром повернеться на ринг. "Залізний Майк" планує провести бій на початку 2022 року.
"Я повернуся з боєм у лютому"
55-річний американський боксер продовжує тренуватись та підтримувати форму. Вже у лютому 2022 року фанати боксу знову зможуть побачити Майка Тайсона на ринзі.
Варте уваги Я був шокований, – Майка Тайсона здивувала реакція Джошуа на поразку від Усика"Залізний Майк" розкрив дату наступного поєдинку. Але не став розголошувати прізвище наступного суперника.
Я повернуся з боєм у лютому, і наша команда досить скептично налаштована щодо опонента. Але цей суперник по-справжньому мене стимулює,
– заявив Тайсон.
Не виключено, що Тайсон може вийти у ринг проти блогера Логана Пола, який вистояв 8-раундовий виставковий бій проти непереможного Флойда Мейвезера. Здається, що Логан потрохи перевтілюється із блогера у професійного боксера.
Останній бій Майка Тайсона, який закінчився скандалом
- 2020-й став роком повернення легендарного Майка Тайсона на ринг. Американець провів виставковий бій проти Роя Джонса-молодшого. У протистоянні була зафіксована мирова. Таке рішення розлютило "Залізного Майка", який хотів перемогти.
- Раніше повідомлялось, що наступним суперником Тайсона може стати Евандер Холіфілд. Ці легенди могли провести третій між собою бій. Інформацію про поєдинок підтвердив Холіфілд. Та несподівано сторони не змогли домовитися про гроші за бій.