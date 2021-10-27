Майк Тайсон анонсував дату наступного бою після скандального поєдинку з Джонсом

Легендарний боксер Майк Тайсон незабаром повернеться на ринг. "Залізний Майк" планує провести бій на початку 2022 року.

"Я повернуся з боєм у лютому"

55-річний американський боксер продовжує тренуватись та підтримувати форму. Вже у лютому 2022 року фанати боксу знову зможуть побачити Майка Тайсона на ринзі.

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"Залізний Майк" розкрив дату наступного поєдинку. Але не став розголошувати прізвище наступного суперника.

Я повернуся з боєм у лютому, і наша команда досить скептично налаштована щодо опонента. Але цей суперник по-справжньому мене стимулює,

– заявив Тайсон.

Не виключено, що Тайсон може вийти у ринг проти блогера Логана Пола, який вистояв 8-раундовий виставковий бій проти непереможного Флойда Мейвезера. Здається, що Логан потрохи перевтілюється із блогера у професійного боксера.

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